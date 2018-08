Soome valmistab vaikselt ette Elon Muski Hyperloopi katselõiku

Investorist visionäär Elon Musk plaanib oma imerongi Hyperloop One katselõigu rajamist Soome, vahendas täna hommikul telekanal MTV. 1000 km/h kiirust arendava nn vaakumtoru-rongiga saaks Helsingist 167 km kaugusel asuvasse Turusse sõita 6 minutiga.

Soome riik toetab Tesla asutaja Muski plaani kahel käel, kinnitas MTV hommikusaates transpordi- ja sideministeeriumi esindaja. Ministeeriumi marketingijuht Laura Eiro rääkis, et esialgu valmib Soomes Hyperloopi Turu-Salo vahele 15 km testlõik. Projekti, millele on õla alla pannud innovatsioonifond, tellis Salo linn ja see on plaanis käiku anda lähima viie aasta jooksul. Edaspidi saab seda teelõiku pikendada, nii et sellest saab osa pikemast Helsingi-Turu liinist, lisas Eiro.

Esimest korda räägiti Hyperloopi Soomes testimise võimalusest 2016. aastal, kui Musk oma vaakumtoru ideega välja tuli. Eelmisel aastal sõlmis aga Musk juba leppe Salo linnaga, vahendas MTV.

Eiro teada vajalik tarkvaraarendus juba käib. Ta lisas, et Musk otsustas samasuguse testilõigu rajada ka Hispaaniasse - see loob suurepärased võimalused terve Euroopa ja Soome jaoks.

Soomes on räägitud ka Hyperloopi liini ehitamisest Helsingi ja Stockholmi vahele mere põhja. Kui praegu kulub kahe linna vahelisele 500 kilomeetri läbimisele üleööpraamiga 17,5 tundi või lennukiga 3,5 tundi koos turvakontrolli ja järjekordadega, siis Hyperloopiga kuluks 28 minutit. Tasuvusuuringu põhjal oleks selle tehnoloogia kasutamise puhul aastane võit 321 miljonit eurot. Ka Venemaa on suur Hyperloopi tehnoloogia huviline.

Hyperloopis asuvad reisijad (ja ka kaubad) vaakumtorus hõljuvates kapslites, mis liiguvad kuni 1080 km/h, torus endas on õhurõhk nullilähedane. See tehnoloogia võimaldab liikumist lennutranspordi kiiruse ja bussitranspordi hinnaga.