Raadiohommikus: Robert Kitti üleskutse ning UEFA superkarikas

Äripäev 14. august 2018, 17:49

Kolmapäeval astuvad Äripäeva raadio hommikuprogrammis üles Eesti suurima panga, Swedbank ASi juhatuse esimees Robert Kitt ja Eesti kiireima tähelennuga jalgpalliajakirjanik Aet Süvari ERRist.

11.00-12.00 "Õigusruum". Euroopa Liit plaanib kehtestada ühtse ettevõtjatevahelise käibemaksusüsteemi, mille alusel plaanitakse käsitleda Euroopa Liidus riigisiseseid ja piiriüleseid ettevõtjatevahelisi kaubatehinguid ühtemoodi. Kava järgi oleks Eestil kohustus võtta muudatused vastu hiljemalt 2022. aastaks. Ettevõtjate jaoks võib see tähendada aga kulutuste kasvu. Mida muudatused täpsemalt tähendavad, selgitab saates kaubandus-tööstuskoja jurist Indrek Tops. Saatejuht on Indrek Ojamets.

13.00-14.00 "Töö ja palk". Tõenäoliselt on enamik inimesi kogenud, kuidas töömõtted ei taha meid lahti lasta – ei õhtuti, nädalavahetustel ega ka mitte puhkuse ajal. Seekordne saade keskendub ületöötamisele, juttu tuleb läbipõlemisest ja sellest, kuidas pea pärast tööpäeva lõppu töömõtetest tühjaks saada ja natuke ka oma mõtteid kuulda. Stuudios on külas psühholoog Rita Rätsepp, kellega arutleme neil keerulistel teemadel. Uurime, missuguseid väsimuse märke tuleks tähele panna, et läbipõlemist ennetada, mida ette võtta ja kuidas käituda, kui läbipõlemine on käes. Kuidas hakata taas iseennast austama ja väärtustama ning kuidas öelda "ei" üle jõu käivatele kohustustele. Saadet juhib Personaliuudiste juht Helen Kõrgesaar.

15.00-16.00 "Juhtimislabor". Kuidas mitte jääda kinni kasututesse mõtte- ja käitumismustritesse, olla oma emotsioonides ja mõtetes vaba ning osata neist ka lahti lasta, et käia oma põhiväärtuste järgi ning elada ja töötada täiel rinnal? Emotsionaalne paindlikkus tähendab, et elatakse hetkes, muutes või säilitades oma käitumist nii, et see oleks kooskõlas plaanide ja väärtustega. See ei tähenda, et eiratakse keerulisi emotsioone ja mõtteid. Neist emotsioonidest ja mõtetest tuleb hoida kinni lõdvalt, neile tuleb julgelt ja kaastundlikult otsa vaadata ning lõpuks neist eemalduda ja suuri asju korda saata. Külas on kliiniline psühholoog ja teadveloleku õpetaja Anni Kuusik ja Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Mare Pork. Saade lähtub 20. augustil ilmuvast Susan Davidi raamatust „Emotsionaalne paindlikkus“. Saatejuht on Signe Rummo.