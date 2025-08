Tagasi 05.08.25, 11:12 Finantspetturid tegutsevad aina osavamalt. Isegi pereringis tuleks salasõna kokku leppida Finantspetised tegutsevad aina osavamalt, mistõttu tuleks kasutusele võtta ennetavad sammud.

Inimesed kaotavad palju raha petturitele, kes on läinud ajaga palju osavamaks.

Foto: Andras Kralla

Swedbanki finantskuritegude tõkestamise divisjoni juhi Raul Vahtra sõnul on olemas konkreetsed viisid, kuidas pääseda puhta nahaga.

"On rõõm tõdeda, et paljud perekonnad on peresiseselt leppinud kokku mingi salasõna või parooli. Tehisintellekti abiga on tihenenud just kõned, mille puhul on võimatu mõista, kas hädasolija on petis või lähedane," rääkis ta.

Intervjuus tuli põhjalikumalt juttu veel ka sellest, kuidas pettus ära tunda ning kui suureks on päriselt petturite võrgustik kasvanud.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Intervjueeris Karl-Eduard Salumäe.