Ratase valitsus võib saada homme uue ministri

Peaminister Jüri Ratas annab homme hommikul presidendile üle ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Urve Palo tagasiastumisavalduse ning teeb ettepaneku nimetada uueks ministriks Rene Tammist.

Senise ministri vabastab ja uue nimetab ametisse president Kersti Kaljulaid. Uus ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister astub ametisse ametivande andmisega riigikogu ees. Parlament koguneb erakorralisele istungjärgule homme kell 10.

23. juulil teatas Urve Palo, et taandub ministrikohalt ning astub välja ka sotsiaaldemokraatide ridadest. Enne seda otsust torkas ta meedias silma sellega, et tülitses erakonnakaaslase, kultuuriminister Indrek Saarega, kes juunis ennast partei esimeheks pakkus. Palo ütles, et Saar võiks parem EKRE esimeheks kandideerida.

Palo on ka varem ministrikohast loobunud - 2015. aastal ei istunud talle Taavi Rõivase juhitud valitsus. Palo naaseb sügisest riigikokku ning sealt peab seetõttu lahkuma tema asendusliige Liisa Oviir.

Palo asemele pakutav Tammist on tuntud kui taastuvenergia lobist. Ta on SDE liige ning on töötanud Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraatide fraktsiooni energiapoliitika nõunikuna.

Ratas ja lahkunud ministrid

Jüri Ratase 2016. aastal loodud Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu koalitsioonist on koos Paloga lahkunud juba 8 ministrit.

Uus valitsus sai ametis olla vaid 14 päeva, kui astus tagasi keskerakondlasest maaeluminister Martin Repinski, kes „asus oma ettevõtlustegevusest ja varasemast elust jäänud lahtisi otsi kokku sõlmima“.

Mullu mais lahkus Eesti NATO-kuuluvuse teemal segaseid kommentaare andnud keskerakondlasest riigihalduse minister Mihhail Korb.

Seoses Helir-Valdor Seederi valimisega IRLi uueks esimeheks lahkusid ametist rahandusminister Sven Sester, kaitseminister Margus Tsahkna ning keskkonnaminister Marko Pomerants.

2018 aprillis teatas sotsist tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, et paneb ameti maha ja keskendub valimiste eel täielikult erakonna juhtimisele.

Samuti tänavu aprillis pani ameti maha riigihalduse minister, keskerakondlane Jaak Aab, kellel tuvastati autoroolis olles veres alkoholisisaldus 0,28 promilli. Ka sõitis ta 50 alas 73 km/h sõidukiirusega.