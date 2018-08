Sotsid vahetavad Ojasalu Oviiri vastu

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus nimetas sotsiaaldemokraatide esindajaks erakondade rahastamise järelevalve komisjonis Liisa Oviiri, kes vahetab välja Ardo Ojasalu.

Erakonna peasekretäri Kalvi Kõva sõnul jäi erakond järelevalve komisjonis oma esindajata pärast seda, kui Ojasalu eelmisel sügisel sotsiaaldemokraatide ridadest välja astus. „Kuna ta on juba mõnda aega töötanud Vabaerakonna heaks, otsustas erakonna juhatus määrata sotsiaaldemokraatide poolt komisjoni uue liikme,“ kommenteeris Kõva.

Eelmisel nädalal tunnistas Vabaerakonna juht Andres Herkel, et Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) esimehe Ardo Ojasalu juhitav MTÜ Korruptsiooniradar saab Vabaerakonnalt iga kuu 5000 eurot toetust, Herkeli teada on see raha kulunud Ojasalu uurimistöödele, mis aga paraku ei ole avalikkuse ette jõudnud.

Sotside juhatus kinnitas täna Ojasalu asemele komisjoni uueks liikmeks Liisa Oviiri, kes lahkub riigikogust seoses Urve Palo naasmisega parlamenti. Vastavalt seadusele ei tohi erakondade rahastamise järelevalve komisjoni liige olla riigikogu liige või minister.

Seoses Oviiri lahkumisega riigikogust valisid sotsid täna saadikurühma uueks aseesimeheks Kalvi Kõva.