Vabaerakond annab iga kuu Ojasalu firmale 5000 eurot

Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) esimehe Ardo Ojasalu juhitav MTÜ Korruptsiooniradar saab Vabaerakonnalt iga kuu 5000 eurot toetust, tunnistas erakonna esimees Andres Herkel eile Postimehele.

Herkel tunnistas videointervjuus Postimehele, et erakond üritab nüüd välja uurida, kas see rahakasutus on olnud ka mõistlik. "See, mille peale seda summat kasutatakse täpselt ja mis on selle töö tulemused, on arutlusel olnud ühel meie viimastest juhatustest ja juhatus tuleb selle küsimuse juurde tagasi ja teeb oma kaalutletud otsused," rääkis Herkel. "Me tegeleme praegu selle küsimusega, millele see raha on kulunud."

Herkeli teada on see raha kulunud Ardo Ojasalu uurimistöödele. Tema sõnul võiksid need tulemused ka meediat huvitada, kuid ei ole avalikkuse ette jõudnud. "Seda möönab ka härra Ojasalu ise - me oleme nendel teemadel kohtunud. Samal ajal ma kaitsen härra Ojasalut persoonina täiesti üheselt selles mõttes, et kui keegi on Eestis erakondade rahastamise järelevalve komisjoni kaudu korruptsiooniga tõhusalt poliitilise korruptsiooniga tegelenud, siis on see tema. Aga see ei ole toonud meile poliitilist nii-öelda punkti."

Herkel lisas, et tema teada on Ojasalu uurimisteemadeks katuserahade kasutamine, korruptsioon omavalitsustes, Tallinna linna skeemid, tervishoiusüsteemid.

2017 loodud osaühingu Korruptsiooniradar asutajate hulka kuuluvad ka Karli Lambot, Anne Hanseberg. Ardo Ojasalu on endine SDE liige, ta astus erakonnast välja 2017. aastal. Ta on erakondade rahastamise järelevalve komisjoni esimees.

Äripäev kirjutas 2015. aastal, et riigikogu erakondade rahastamise järelevalve komisjoni esimees Ardo Ojasalu on Luksemburgis registreeritud varjatud osanikega firma juhatuse liige.

Vaata intervjuud Herkeliga Postimehe veebist.