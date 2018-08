Evelin Ilves kaalub poliitikasse minekut

Mitu erakonda on teinud Evelin Ilvesele ettepaneku kandideerida eelseisvatel riigikogu valimistel nende ridades.

Ilvese sõnul ei ole ta ühelegi erakonnale veel jah-sõna öelnud, kuid oma otsuse teeb septembrikuu jooksul, vahendas ERRi uudisteportaal.

"Kas mind on erakondades kandideerima kutsutud? Tõsi. Kas ma olen sellele mõelnud? Tõsi. Aga ma ei ole kellegagi veel kokku leppinud. See on üks mõttepoeg praegu," ütles Ilves ERRile.

ERRi andmeil on Sotsiaaldemokraatlik Erakond kutsunud Ilvest oma ridades kandideerima.

"Kutsujad on kõik peale EKRE. Kõige põhjalikumalt võttis mind ette Keskerakond. Eks ma pean tõsiselt mõtlema. Kindel on see, et augustikuu lõpuni tegelen ma kohviku ja restoraniga. Ma arvan, et septembris teen otsuse, kas kandideerida või mitte," sõnas Ilves.

