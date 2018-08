Kukesamm lähemale spetsialistipõua leevendamisele

Ainult tellijale

Taxify Tallinna kontori kõigist töötajatest on välismaalastest IT spetsialiste 12 protsenti.

Riik toetab rahaga ettevõtteid välismaalt IT-spetsialistide toomisel, et nad saaksid talentide nimel teiste riikidega võistelda, ettevõtete sõnul on välisvärbamine muutunud varasemast kallimaks.

USA internetiturvalisuse ettevõtte Malwarebytes Tallinna kontori direktori Fernando Francisco sõnul aitab EASi toetus neil tasuda töötaja ümberpaigutusega kaasnevaid kulusid – töö- ja elamisloaga kaasnevad riigilõivud, ravikindlustus, lennupilet, lühiajaline majutus, pangakaardi avamine ja muu selline. "Siiski on Euroopas riike, kelle toetused on üsna palju suuremad: näiteks Iirimaa, Poola ja Saksamaa,” tõdes ta.

EAS annab tööandjale välisvärbamise toetusega 2000 eurot iga välismaalt värvatud IKT-spetsialisti Eestisse kolimisega seotud kulude katmiseks. Seni on toetus välja makstud kaheksa Eestisse tööle asunud töötaja kohta, pea sama palju eelmisel nädalal esitatud taotlusi on menetluses.

Tasub teada Toetust makstakse selle välistöötaja kulude katmiseks, kes on Eestisse püsima jäänud ehk siin juba vähemalt viis kuud makse maksnud. Töötaja ei tohi olla Eestis koolis käinud ega siin varem töötanud.

Francisco leidis, et rahaline toetus on mõistlik, aga ettevõtted oleksid Eestisse investeerimise suhtes paremini meelestatud, kui toetus oleks 3–5 korda suurem. “Pikas perspektiivis on see riigile suure tootlusega investeering: rohkem ettevõtteid oleks huvitatud Eestis kasvamisest, rohkem oskuslikke talente koliks oma peredega siia, mis omakorda mõjutaks positiivselt majandust.”

Välismaalt värbamine on Francisco sõnul aina kulukam, kuna välisvärbajate tasud on paari aastaga tohutult kasvanud. Paljudel juhtudel on tasud lausa kahe- või kolmekordistunud. “Õnneks on meil Eestis professionaalseid välisvärbajaid, kes on suutnud meile sobivaid kandidaate tuua. Siiski oleme palju tööd teinud ise, näiteks loonud välisriikide värbajate võrgustiku, ja see on olnud aeganõudev.”

Francisco viitas, et ettevõtted võidaksid paremast rahvusvahelisest värbajate võrgustikust ja EAS saaks sellele kaasa aidata, tuues ettevõtted, talendid ja värbajad kokku. “Osa sellest tööst on juba tehtud, aga väga palju on veel tegemata.”

Malwarebytes on Eestis välisvärbamise toetust kasutanud paari töötaja jaoks. Kuna sel suvel on nad Eestisse toonud arvestatava arvu talente, plaanivad nad järgmise aasta alguses uuesti toetust taotleda.