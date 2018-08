Tesla siiski ei erastata

25. august 2018, 17:51

Kaks nädalat pärast seda,kui Tesla juht Elon Musk teatas, et ta kavatseb Tesla börsilt ära viia, teatas ta, et loobus plaanist.

Otsus langetati neljapäeval Tesla juhatuse koosolekul, teatas Musk ettevõtte kodulehel.



Pärast seda, kui Musk teatas Tesla erastamise võimalusi, langes Tesla aktsia hind 20%, kirjutab BBC.

Musk omab Teslast umbes viiendikku. Tema sõnul palusid teised osanikd ja ka suurpangad tal seda mitte teha.

Augusti alguses teatas Musk Twitteris, et plaanib ettevõtte börsilt ära viia. Üheks võimalikuks ostijaks olid Saudi kuningriigi fond. Hiljem selgus, et fondiga siiski tehinguks ei läinud.

Nädala alguses teatas USA Morgan Stanley panga aktsiamaakleri üksus, et on peatanud Tesla aktsia jälgimise. Seda peeti võimalikuks vihjeks, et Tesla on palganud panga, et otsida võimalusi ettevõtte börsilt viimiseks, vahendas Reuters. Uudis kergitas Tesla aktsia hinda ligi 4%

Täna on Tesla aktsia pisut tõusnud ja on praegu 322,82 dollarit.