EAS jagab meelelahutajatele toetusraha

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) turismiarenduskeskus ootab rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste korraldamise taotlusi, taotlusvooru maht on 400 000 eurot ning sellest toetatakse kuni kümmet kultuuri- ja spordiprojekti.

Toetuse saamine eeldab, et sündmus oleks külastatav ja tutvustaks väliskülastajatele restorane, majutuskohti ja atraktsioone.

EASi toetusega on aastatel 2016-2018 korraldatud ligi 30 kultuuri- ja spordisündmust. Seniste tulemuste põhjal on Eestis käinud ca 67 000 väliskülalist, kelle panus Eesti majutusettevõtetesse on ligi 212 550 ööbimist (keskmiselt kolm ööd) ning Eestit kui põnevat reisisihtkohta on läbi välismeedia tutvustatud 1,7 miljardile inimesele.

Tänavused suurimad turismitoetusega korraldatud sündmused on Weekend festival, Jazzkaar, noorte ja juunioride laskesuusatamise MM ning taliujumise MM. Lisaks veel Ironman Tallinnas, millest võttis osa 1300 sportlast, kellest 80% olid välismaalased. Hea näide on ka koorimuusikafestival Europa Cantat, mis tõi Eestisse sadu rahvusvahelisi koorilauljaid, heliloojaid ja muusikuid, loetles EAS.

EAS ootab toetusavaldusi 6. novembrini.