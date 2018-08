Vedajate töötasudes on kahtlaselt suured käärid

Veondussektori brutopalkades on enam kui kümnekordsed käärid: keskmine brutopalk ulatub 414 eurost kuni 4332 euroni.

Äripäeva teabekeskuse konkurentsiraport “Kaubavedu maanteel” võtab kokku nende sektori ettevõtete majandustulemused, mille käive ulatus üle 100 000 euro ja milles oli neli või enam töötajat. Valimi keskmine kuine brutotöötasu oli mullu 930 eurot ning varasema aastaga võrreldes kerkis see 4,8% võrra. Mediaanpalk oli 826 eurot ning 2016. aastaga kõrvutades kasvas see 4,7% võrra.

Ma olen nõus pakkuma kaks, isegi kolm korda kõrgemat palka, tulge meile, mida te seal virelete sellise palga eest!

50 madalaima palgaga ettevõtte brutopalk jääb vahemikku 414–618 eurot, mis Eesti Autoettevõtete Liidu ja Stonewolf OÜ juhatuse liikme Andres Laulu sõnul on üsna ilmekas näitaja sellest, mis veonduses toimub. “Kui vaadata, kui palju on nendes ettevõtetes töötajaid, mõnes suisa 145 inimest, siis minul tekib küll küsimus, et millega neid motiveeritakse, kui palk nii väike on? Ma olen nõus pakkuma kaks, isegi kolm korda kõrgemat palka, tulge meile, mida te seal virelete sellise palga eest!”

Kõrgeima keskmise brutotöötasu edetabelit juhivad välismaise taustaga nn nišiettevõtted: 4332 eurose palgaga on nelja töötajaga Soome taustaga ettevõte Baltic Bulktrans OÜ, mille töötajate palk kasvas varasema aastaga kaks ja pool korda. Baltic Bulktrans OÜ loodi 2002. aastal ning see keskendub logistika- ja transporditeenuste osutamisele Kesk- ja Ida-Euroopa ning Skandinaavia ettevõtetele. 2017. aasta oli ettevõtte jaoks väga edukas. Aastaga kasvati 154 000 eurosest käibest 1,5 miljoni eurose müügituluni. Ka ettevõtte kasum kasvas 72% võrra.

Üle 2000 eurost palka (keskmiselt 2142 eurot kuus) maksis ka põhiliselt vedelike ja puistainete kujul kemikaale ja toiduaineid vedav Bertschi Estonia OÜ, mille juured ulatuvad Saksamaale. Kolmandal kohal edetabelis on 10 töötajaga Margo Novikov OÜ, mille keskmine brutopalk oli mullu 1996 eurot kuus.

