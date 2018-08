IKEA kaalub Eestisse laienemist

Mööblipoekett IKEA peab Eestisse laienemiseks läbirääkimisi ja uurib turgu. Turule sisenemine on vaid aja küsimus, kirjutas Postimees.

Seda infot kinnitas Postimehele IKEA esindaja Hanspeter Zurcher, kes aga ei soovinud avaldada, kas ja millal Eestis kauplus avatakse. "Tahaksin sellele küsimusele vastata, aga hetkel vaatame veel ringi. Kuid avame selle niipea kui võimalik," rääkis ta Postimehele.

See, miks Eestis veel IKEA poodi ei ole, on Zurcheri sõnul puht geograafiline: "On loogilisem võtta asju sammhaaval."

Eile avati Lätis Baltimaade suurim IKEA pood, mille pindala on 34 500 ruutmeetrit. Riia IKEAs töötab 300 inimest.

Loe lähemalt Postimehest.