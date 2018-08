IKEA uuris enne Riias poe avamist lätlaste kodusid

Läti elab IKEA uue kaupluse avamise tähe all: ühed ootavad kannatamatult selle avamist, teised kutsuvad üles poodi boikoteerima, vahendas Läti televisiooni venekeelne kanal LTV7.

Juba sel nädalal Riias avatavas uues IKEA kaupluses on pinda 34 500 ruutmeetrit - tegemist on Balti riikide suurima mööblikauplusega. Tööandjana on IKEA samuti muljetavaldav: koosseisu on kavandatud üle 200 inimese, seejuures on üle 30 töötaja seotud müügiga ning sama palju klientide teenindamisega. Ülejäänud on tegevad laos ja bistroos ning hoolitsevad saalide puhtuse eest.

Fännid ja protestijad

„Me palkasime inimesi Lätist, nii et me oleme siin lätlased,“ rääkis Riia IKEA juht, leedulanna Inga Filipova. „Ka mina räägin läti keelt, samuti mu Leedu kolleegid, kes on siin selleks, et poe käivitamisele kaasa aidata. Kuid põhiosa töötajaid on ikka lätlased.“

30. augustil avatav Rootsi poeketi uus pood on lätlastele palju elevust toonud. Ettevõtte Facebooki lehel on märkinud ligi 2000 inimest, et on kohal kaupluse avamisel. Tõsi, nende kõigi jaoks ei jätku sel juhul parkimiskohti, mida on poe parklas „vaid“ tuhat.

Kui ühed ootavad elevusega kaupluse avamist, siis teine seltskond kutsub üles IKEAt boikoteerima. Ja see seltskond on praegu ka ülekaalus – alternatiivsel üritusel osalemisele on end osalema märkinud üle 5000 inimese, vahendas LTV7.

Turgu põhjani ei raputa

Riia kauplus on rajatud vastavalt kohalikele oludele – poeketi esindajad tegid eelnevalt taustatööd ja uurisid näiteks seda, millised on lätlaste kodud - et pakkuda võimalikult sobivaid ja tarvilikke tooteid. Näiteks on lätlastel eriti popid lahtikäivad diivanid, selgus IKEA taustauuringust.

Läti mööblitootjate liidu president Juris Griķis märkis, et mõned mööblikauplejad on “suure hai ootuses” juba müügipunkte kinni pannud, kuid Griķis leiab, et erilisi muudatusi turul IKEA tulekuga oodata ei ole. Tema sõnul on Läti suuremad mööblitootjad orienteeritud ekspordile, nii et neid ei peaks IKEA tulek tõsiselt puudutama.