Eesti tarkvaraarendusfirma ostis Taani ettevõtte

Äripäev 03. september 2018, 08:04

Eestis, Norras, Šveitsis ja Makedoonias tegutsev Eesti tarkvaraarendusfirma Uptime, et omandas juulis 51% osaluse Taani ettevõttes West Soft Development A/S.

“Taani on meie radaril olnud juba mõnda aega,” ütles Uptime'i tegevjuht Eero Tohver pressiteate vahendusel. “Meile on sisenemine Taani turule ja kasvamine selles meie jaoks uues piirkonnas väga oluline."

West Soft Developmenti tugevus on on spetsiaaltarkvara arendamine vastavalt kliendi ärivajadustele, mis on ka Uptime'i peamine eesmärk, seisis pressiteates. Ettevõtte suuremad kliendid Taanis on näiteks Ramboll, Siemens Wind Power, Kopenhaageni linnavalitsus, Alfix, Dong Energy jt.