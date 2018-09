Kaugkütte hind tõuseb

Hakkepuidu ja ka maagaasi hinnatõus tõstab paljudes Eesti piirkondades kaugkütte hinda, vahendasid ERRi raadiouudised.

"Paljud kaugkütteettevõtted on seda hinnatõusu lükanud edasi nii palju kui võimalik, aga enam pole kuhugi minna," ütles ERRi raadiouudistele Utilitase soojaettevõtete juht Andres Veske.

Eestis on üle 240 kaugkütte võrgupiirkonna, millest üle poole on üle läinud hakkepuidu kasutamisele. Hakkepuidu hind on Eestis aastaga kasvanud kolmandiku võrra. Vihmane ja soe talv takistas puidu väljavedu metsadest. Lisaks on hakkepuidu nõudlus kasvanud ka väljaspool Eestit. Tõusnud on ka maagaasi hind.

Kaugkütte hinnatõusu pole siiski oodata Narvas, Tartus ja Pärnus, lisas ERR.