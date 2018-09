Skandaalne idufirma Theranos suletakse

Theranose endine juht Elizabeth Holmes on kohtu all süüdistatuna pettuses.

Aastaid tagasi vereproovirevolutsiooni lubanud, ent siis vigase tehnoloogiaga vahele jäänud Theranos pannakse kinni, vahendavad BBC ja CNN.

Ettevõtte praegune juht David Taylor saatis firma osanikele kirja, kus tunnistas, et Theranosel on saanud aeg otsa. Investeerimispank, millega Theranos koostööd tegi, võttis Taylori sõnul ühendust enam kui 80 potentsiaalse ostjaga, ent huvitatud polnud keegi. "Nüüd on meil aeg otsas," kirjutas Taylor firma osanikele.

Theranos, mis oli kunagi Silicon Valley üks popimaid ettevõtteid, on hinge vaakumas ning välismeedia pakub, et Taylori kiri on ilmselt firma eelviimane või viimane vaatus. Aastate eest oli Theranose turuväärtus 9 miljardit dollarit ning ettevõte kaasas investeeringuid teiste seast nii Oracle’i asutajalt Larry Ellisonilt kui ka meediamogulilt Rupert Murdochilt.

Theranos lubas, et ettevõte tuleb välja tehnoloogiaga, mis võimaldab teha odavalt ja valutult vereproove, kusjuures oma tervise seisundit saab nii läbi kontrollida kasvõi kaubanduskeskuses. Muuhulgas lubas Theranos, et näpuotsast võetud veretilgast saab mõõta nii kolesteroolitaset veres kui ka diagnoosida vähki. 2015. aastal avaldas Wall Street Journali ajakirjanik John Carreyrou aga artikli, kus seadis kahtluse alla Theranose testide õigsuse. Ta kirjutas, et testid ei näita õigeid andmeid ning ühest veretilgast ei ole kuidagi võimalik kõiki haigusi diagnoosida.