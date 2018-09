Rootsi valimised: populistid jäid triumfist kaugele

Äripäev 10. september 2018, 09:17

Populistliku erakonna Rootsi Demokraadid paljukardetud supertulemus jäi eilsetel Rootsi parlamendivalimistel nägemata, võimul oleva koalitsiooni tulemus on aga nõrgem kui eales varem.

Võimulolev sotsiaaldemokraatide ja roheliste koalitsioon ühes neid toetava vasakparteiga said kokku 40,6% häältest, vahendab BBC. Paremäärmuslikuks nimetatud Rootsi Demokraadid, keda peeti nende valimiste mustaks hobuseks, said 17,6% häältest. 2014. aastal teenis erakond 12,9% häältest. Rootsi Demokraatide toetus on Rootsi elanike seas viimastel aastatel märkimisväärselt tõusnud, ent olnud samamoodi ka väga kõikuv.

Teise suure võimuna valimistel esindatud paremtsentristide häälesaagiks langes 40,3% häältest. Paremtsentristide juht Ulf Kristersson ütles, et valitsuskoalitsioon on oma aja ära elanud ning peaks tagasi astuma. Vasaktsentristide juht ja praegune peaminister Stefan Löfven teatas, et tal pole kavas peaministri ametist loobuda.

Niisugused tulemused tähendavad, et nii vasak- kui ka paremtsentristidel oleks 349-kohalises parlamendis kummalgi 143 kohta. Praeguse parlamendikohtade jaotusega võrreldes said paremtsentristid kolm kohta juurde, vasaktsentristid kaotasid 16 kohta. Kõik omakorda viitab sellele, et Rootsis on tulemas taas vähemusvalitsus.