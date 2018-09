Ainult tellijale

Allikas: Wolfi roll on ainult toetav

Allan Rajavee 13. september 2018, 17:24

Blackstone grupi logo New Yorgi börsil https://www.aripaev.ee/storyimage/ea/20180913/NEWS/180919785/AR/0/AR-180919785.jpg

Ainult tellijale

Võrreldes Lääne-Euroopa ja USA pangandusturuga on Balti riikide pangandussektor alahinnatud ja siin on vähe teenusepakkujaid, mistõttu usuvad Blackstone’i analüütikud, et siit leiab kasumit ja kasvu, avaldas tehingule lähedal seisnud isik Äripäevale.