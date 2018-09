Põldoja: Blackstone kasvatab Eesti mainet

Ainult tellijale

Allan Rajavee 13. september 2018, 10:14

Inbanki nõukogu juhi Priit Põldoja hinnangul muudab Blackstone'i investeering Luminori strateegia fokuseeritumaks ja USA erakapitalifondi sisenemine Baltikumi pangandusturule muudab Skandinaavia kapitalil põhineva sektori mitmekesisemaks.

Põldoja sõnul oli Luminori müüki ette näha. „Oli arvata, et Nordea ja DNB mingi tehingu Luminoriga teevad,“ leidis Inbanki juht.

Kuigi Põldoja sõnul pole tegemist üllatusega, on tuumikinvestori tulemine Luminorile ainult hea. „Selge on see, et Blackstone on ajutine investor, sest selline fond soovib alati väljuda, kuid kindlasti toob ta oma fookuse ja ressursid,“ arvas Põldoja. Tema sõnul on Blackstone’i fookus kindlasti kasvul ja kasumlikkusel, kuid Põldoja hinnangul ei tee Blackstone enam lisainvesteeringuid Luminori.

„Luminori strateegia võiks teravneda. Ma ei oota, et Luminor muutub laiapõhjalisemaks ja hakkaks turuosa võtma, aga ma arvan, et ta muutub kasvule orienteeritumaks,“ sõnas Põldoja. Tema hinnangul võib Luminor pakkuda rohkem konkurentsi Skandinaavia pankadele. „Tegemist on teistsuguse investoriga kui Skandinaavia tegijad ja kindlasti rikastab ta Baltikumi pangandusturgu,“ lisas Põldoja.