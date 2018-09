Miljarditehing Luminoriga

Ainult tellijale

Äripäev 13. september 2018, 08:08

Luminor teatas täna strateegilisest partnerlusest konsortsiumiga, mida juhib investeerimisfond Blackstone Group L.P. Tehingu tulemusel omandavad Blackstone’i erakapitali investeerimisfondid Luminoris 60% suuruse osaluse.

Tegemist on üleilmselt viimase aastakümne suurima erakapitalifondi investeeringuga universaalpanka ning iseseisvuse taastamise järgse perioodi suuruselt teise finantssektori ostutehinguga Baltikumis. Tehingu lõpuleviimine sõltub finantsinspektsiooni ja Euroopa Keskpanga heakskiidust ja plaanitakse lõpule viia 2019. aasta esimeses pooles.

Luminor Group AB juhatuse esimehe Nils Melngailise sõnul iseloomustab Blackstone’i ulatuslik rahvusvaheline teadmistepagas, pikaajaline finantssektori kogemus ja edukas koostöö sektori ettevõtetega. “See teeb Blackstone'ist Luminori jaoks ideaalse strateegilise partneri. Luminori eesmärk on pakkuda uusi, innovaatilisi pangatooteid ja teenuseid, mis on loodud Eesti, Läti ja Leedu ettevõtete ning inimeste jaoks. Blackstone´i otsus investeerida Luminori on kooskõlas meie visiooniga ning annab jõudu juurde saamaks Baltikumi juhtivaks finantsteenuste pakkujaks.“

„Tegemist on märkimisväärse välisinvesteeringuga meie regiooni. Ühtlasi on see ka suurim erakapitalifondi investeering Baltikumi ajaloos. Blackstone´i otsus investeerida Luminori on tunnustus meie valitud strateegiale ja väljendab kindlustunnet Eesti, Läti ja Leedu majandusväljavaadete suhtes. Samas on meie pikaajaline plaan jätkuvalt noteerida ettevõtte aktsiad börsil,“ lisas Melngailis.

Raasuke: mõjutab ettevõtliku mõtlemisega

Luminor Group AB tegevjuht Erkki Raasuke kinnitas, et spetsiaalselt Baltikumi inimeste ja ettevõtete jaoks loodud pank teenindab oma kliente jätkuvalt suure tähelepanuga: “Blackstone’i teadmisel ja kogemusel on pikaajaliselt positiivne mõju nii panga klientidele kui ka meeskonnale. Blackstone on maailmas tuntud ettevõtliku mõtteviisi ja erakordselt andekate inimeste kaasamise poolest. Ühendades meie panga talendid ja uue strateegilise omaniku rahvusvahelise ekspertiisi, suudame oma klientidele pakkuda esmaklassilisi teenuseid.”

Raasuke lisas, et partnerlus Blackstone´iga tugevdab veelgi Luminori siinsel turul iseseisva panga positsiooni: “Uus strateegiline omanik kindlustab Luminorile kapitali kättesaadavuse ja võimaldab teha investeeringuid tehnoloogiatesse, mis aitavad luua nii uusi digilahendusi kui arendada praeguseid tooteid ja teenuseid.“

Tehingu läbiviimiseks on vajalik finantsjärelevalve nõusolek. Finantsinspektsioon ja Euroopa Keskpank koostöös hindavad kavandatava omandaja vastatust seaduse nõuetele ning alles seejärel saab tehingu lõpule viia. „Kindlasti lisab Blackstone Balti pankade omandistruktuuri mitmekesisust,“ ütles finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler. “Samaväärselt oluline on omandistruktuuri läbipaistvus ja stabiilsus.“

Luminor pank kuulub Euroopa Keskpanga otsese järelevalve alla. Euroopa Keskpank on andnud loa Luminori krediidiasutuste ühinemiseks selliselt, et panga peakontor on Eestis ning Lätis ja Leedus osutatakse teenust filiaalide kaudu.

1985. aastal asutatud USA investeerimiskontsern Blackstone Group on turuliider alternatiivsete investeeringute – kinnisvara, erakapitali fondide, riskifondide ja laenude väljastamise – vallas. 2017. aasta seisuga ulatus Blackstone'i valitsetavate varade hulk 434 miljardi dollarini.

Luminori sünd ja plaan börsile minna

Juriidiliselt sündis Luminori pank eelmise aasta 1. oktoobri varahommikul, kui Nordea Balti üksused enda tegevuse DNB-le üle andsid ning see omakorda nime vahetas. Eelmise aasta oktoobris rääkisid panga juhid, et kuue kuu kuni aastaga peaks pankade üheks meeskonnaks liitmine tehtud saama. Kolme aastaga oli kavas kasvatada Luminor järgmise põlvkonna pangaks, mis pakuks laia valikut digiteenuseid. Varem või hiljem pidi pank jõudma ka börsile - börsiplaanidega oli arvestatud ka panga juhtimisstruktuuri ehitamisel.

Ühendpanga omanikud on Nordea ja DNB. Kapitali poolest kuulub Luminorist Nordeale küll 56% ja DNB-le 46%, ent põhikirja järgi on kahel Põhjala pangas Luminori asjus täpselt võrdne hääleõigus. Äri ajamisel on Luminor siiski pigem autonoomne.

Mahud on pangal tõeoolest küllaltki võimsad: ühinemise ajal oldi Balti turul suuruselt kolmas finantsteenuste osutaja, mille turuosa hoiuste vallas on 16% ja laenude turul 23%. Hoiuseid oli ühendpangas kokku 9 miljardi euro väärtuses, era- ja äriklientide laenuportfell oli kokku 12 miljardit eurot. Kliente oli pangal kokku 1,3 miljonit.