Kes on Luminori ostja?

1985. aastal asutatud USA investeerimiskontsern Blackstone Group on turuliider alternatiivsete investeeringute – kinnisvara, erakapitali fondide, riskifondide ja laenude väljastamise – vallas.

Finantshiiu kõige olulisem ja kasumlikum tegevusvaldkond on juba mitu aastat olnud kinnisvarafondid, mille käsutuses on 119 miljardit dollarit investorite raha ning millele kuuluvate varade koguväärtus on ligikaudu 239 miljardit dollarit. Rahastuste portfelli kuuluvad hotellid, kaubanduskeskused, ärihooned ja elamud USAs, Hiinas, Euroopas, Indias ja mujal. Blackstone on olnud muu hulgas Hiltoni hotelliketi ja Legolandi lõbustusparkide omanik.

Lisaks kinnisvarale tegeleb Blackstone väga aktiivselt ka mitmesuguste börsiväliste ettevõtete soetamisega (nn võimendusväljaostudega). Blackstone'i portfell on äärmiselt mitmekesine - seal on esindatud näiteks nii Põhja-Ameerika naftaväljad ja Austraalia keemiaettevõtted kui Hiina personalifirmad ja Saksa veebiturud. 2014. aastast alates kuulub finantshiiule 20% osalus moebrändis Versace.

Sel aastal on Blackstone Group olnud aga iseäranis tegus: jaanuaris osteti enam kui 2 miljardi dollari eest Kanada kinnisvarafond Pure Industrial ning jõuti kokkuleppele meedia- ja teabekontserni Thomson Reutersiga, omandamaks 55% tolle finants- ja riskianalüüsi harust. Thomson Reutersi tehingu hinnaks kujunes 20 miljardit dollarit. Märtsis investeeriti USA erakapitalifondidesse Rockpoint Group ja Kohlberg & Company ning soetati 1,8 miljardi dollari eest 146 tööstushoonet konkurendilt Cabot Properties.

Blackstone'i väärtpaberid on noteeritud New Yorgi börsil ning nende koguväärtus ulatub üle 42 miljardi dollari. 2007. aasta suvel toimunud kalli IPOga võrreldes on grupi aktsia tõusnud paraku ainult pool protsenti.