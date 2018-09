Raadiohommikus: reede ja 14 Äripäev 13. september 2018, 17:43 Erik Sakkov https://www.aripaev.ee/storyimage/ea/20180913/NEWS/180919776/AR/0/AR-180919776.jpg

Laupäeval seisab ees üleilmne aktsioon, mille juured on Eestis - maailmakoristuspäev. Mida tegijad ootavad ja loodavad ning kuidas on muutunud viimase kümne aasta sees, mil Teeme Ära on toimunud, eestlaste endi prügistamiskombed, räägib hommikuprogrammis korraldustiimi liige Erik Sakkov.

Täpselt sama kaua ehk aastast 2008 on Eestis tegutsenud ka fresh casual restoranikett Vapiano, mille Eesti, Soome ja Leedu restorane haldav Piano Group plaanib nüüd laienemist nii Tallinnas kui ka teisel pool lahte. Laienemistest, Eestis alustamisest ja sellest, milline on eestimaalase lemmikpasta, räägib Piano Groupi juhatuse esimees Gert Kerde. Luminori miljarditehingust teeme juttu Äripäeva ajakirjaniku Kristjan Pruuliga. Saadet veavad Madis Aesma ja Liis Amor.