Vahter: Eesti ehitusturg kukuks ukrainlasteta käpuli

Äripäev 17. september 2018, 12:05

Eestis on praegu kohalikest ehitajatest nii suur puudus, et ilma tuhandete võõrtöölisteta oleks nii hinnad kui valmimistähtajad täiesti kontrolli alt väljas, kirjutab 1Partner Kinnisvara tegevjuht Martin Vahter.

Vahteri sõnul oleks Eesti ehitusturg ilma Ukraina, Moldova, Poola ja teiste peamiselt endistest idabloki riikidest saabuvate ehitajateta käpuli. “Ega võõrehitajad pole kehvemad mehed kui eestlased, kes Soomes käivad. Välismaalased teevad pikad tunnid tööd ja küsivad palka mõistlikult,” rääkis Vahter.

“Lääne poolt või Skandinaaviast me endale ehitajaid kutsuda ei jaksa. Kui soomlased tuleksid siia kortermaja rajama, siis maksaks ruutmeeter praegusest 1000–2000 eurot rohkem,” rääkis Vahter ja lisas, et pole põhjust karta, et Eesti enda ehitajad võõramaalaste pärast leivata jääks.

“Ehitussektoris on tööd nii palju, et kui probleeme on isegi suure kaubanduskeskuse ehitamisega, siis ehitusmeest üht korterit remontima leida on pea võimatu ning tunnihinnad sektoris on viimaste aastatega kerkinud 30–40 protsenti,” rääkis Vahter.