Äripäev 18. september 2018, 10:30

Mullu septembris Garage48 Heaolutalgud võitnud innovaatiline hooldusplatvorm CareMate sai Hooandja toel valmis, teatas ettevõte.

Veebiplatvormi eesmärk on vahendada kodu- ja isikuhooldusteenuseid professionaalsetelt hooldajatelt vanemaealistele ja erivajadustega inimestele, leevendades paljude perede muret hoolduskoormusega.

Veebiplatvorm võimaldab hooldust tellida alates poolest tunnist kuni mitmeteks tundideks, olenevalt abivajadusest.

„Kui eakal pereliikmel on vaja, et keegi talle toitu soojendaks või pesu pesemisel pisut aitaks, siis ka selleks on võimalik abi tellida. Viimasel ajal on hakatud üha rohkem rääkima üksildusest. Üksildus võib põhjustada depressiooni, mida me vanemate inimeste puhul pole piisvalt teadvustanud. CareMate tuleb appi ka selles,“ ütles ettevõtte looja Marion Teder.