Olle Horm: töökohtade loomise toetus naeruvääristab töökäte puudust

Ainult tellijale

Atria Eesti juht Olle Horm ütles, et ta küsiks sotsiaalministeeriumilt vastu: "Keda me siis tööle võtame?"

Atria Eesti juht Olle Horm ütles, et ta küsiks sotsiaalministeeriumilt vastu: "Keda me siis tööle võtame?"

Atria Eesti juht Olle Horm ütles, et ta küsiks sotsiaalministeeriumilt vastu: "Keda me siis tööle võtame?"

Ainult tellijale

Valgamaa lihatööstuse Atria Eesti juht Olle Horm ei pea õigeks, et riik aitaks töökäte puuduses hoopis töökohti juurde luua.

Riik plaanib tuua tagasi Ida-Virumaal alates 2016. aasta maist kuni eelmise aasta lõpuni jagatud töökohtade loomise toetuse ning tuua selle seekord ka Kagu-Eestisse. Kui sealne ettevõte loob kahe kuu jooksul vähemalt viis töökohta, maksab riik kinni poole töötaja töötasust. Valgamaa suur tööandja, lihatööstuse Atria Eesti juht Olle Horm peab sellist toetust praegust olukorda naeruvääristavaks.

"See on asi asja pärast,“ ütles Horm. Tema hinnangul on see järjekordselt mingil ajahetkel Euroopa fondide ärakasutamine. "Ma ütleksin, et see on rohkem ametnike rõõm.“

Hormi sõnul ei ole töötajaid kuskilt võtta, ehkki töötuse määr on just Valgamaal Eesti kõrgeim. "Ma ei võitle täna sellega, et mul oleks abi vaja töökohtade loomisel, mul oleks vaja inimesi, kes töö ära teeksid.“ Tema sõnul ei ole neist registreeritud töötutest abi, sest vähesed saadaval olevad inimesed kas ei viitsi või ei taha tööl käia ning sel hetkel töökohtade juurde loomine Hormi sõnul erilist rõõmu ei too.