Torvaldsi vabanduse järel Linuxis kahetised tunded

Äripäev 20. september 2018, 14:24

Möödunud pühapäeval palus maailma levinuma operatsioonisüsteemi Linux looja Linus Torvalds oma äkilise käitumise pärast vabandust ja teatas, et otsib abi, selle järel on ettevõttes loodud uued käitumistavad, aga ka kaheldud, kas muutus tuleb ettevõttele kasuks.

Linus Torvalds on tuntud oma agressiivsete väljenduste poolest, tihti on ta halvustanud teiste Linuxi loojate tegevust. Pühapäeval palus ta oma käitumise pärast vabandust ning teatas, et teeb töös pausi ja otsib abi.

Pärast Torvaldsi lahkumist teatas ettevõte, et võtab kasutusele käitumisreeglid, teatas The Next Web. Sellega lubatakse vaid probleemidele ja konfliktidele keskendunud käitumisviisi muuta.

Reeglitega ärgitatakse kasutama positiivseid väljendeid, käituma austusväärselt ja kasutama edasiviivat kriitikat. Reeglites on kirjas, et eesmärk on luua avatud töökeskkond, kus kõik tunnevad ennast turvaliselt, kedagi ei halvustata tema ea, välimuse, rahvusliku tausta, töökogemuse, hariduse, sotsiaalse tausta, seksuaalse identiteedi ega hoiakute tõttu.