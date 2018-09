Eestisse kibeleb 4500 välismaist IT-töötajat

Augustis kuulutas Eesti välja programmi Career Hunt, millega loodetakse siia meelitada välismaiseid IT-spetsialiste üle maailma. Huvi oli ootamatult suur, avaldusi on praeguseks saabunud üle 4500, teatas Work in Estonia.

Taotlusi on aega esitada 23. septembrini ja kõigist taotlejatest valitakse välja ainult 20 spetsialisti, kes saavad tulla siia elu-oluga tutvuma nii, et reisikulud kaetakse nende eest. Siia reisimisega ei kaasne kohustust siin töötada. Sellist programmi on maailmas katsetanud ainult Holland ja Uus-Meremaa.

Töötajate kutsumise programm loodi koos kohalike ettevõtetega: Taxify, Axinom, Skype, Global Gaming Group, Proekspert, Topia, Veriff, Nortal, Helmes, Swedbank, Finestmedia, Twilio. Projekti juhtiv Kaisa-Triin Kosenkranius avaldas lootust, et projekt on edukas ja kõik siia lennutatud 20 spetsialisti tulevad ka siia tööle. Kui projekt on edukas, korratakse seda järgmisel aastal.

Väljavalitud saavad Eestis olla viis päeva. Nad kohtuvad siin kohalike IT-hiidudega, külastavad NATO küberkaitsekeskust ja robootikafestivali Robotex ning käivad ühel tööintervjuul.