Soome saartel käib salapärane operatsioon

Äripäev 22. september 2018, 09:59

Soomes Turu saarte piirkonnas toimub nädalavahetusel politseioperatsioon seoses sellega, et üht ettevõtet kahtlustatakse miljonite eurode suuruses rahapesus, kirjutab Helsingin Sanomat.

Soome kriminaalpolitsei teatel kahtlustatakse ka, et ettevõte kasutas musta tööjõudu.

Kriminaalpolitsei teatel võib operatsioon hakata silma puhkajatele ja paadisõitjatele. Piirkonnas on lennukeeld.

Ettevõte on Soomes registreeritud, aga selle omanikud on teises Euroopa Liidu riigis, teatas politsei. „Erandlikuks teeb selle operatsiooni see, et see toimub hajutatult Turu saarestus ja osaliselt ka mandril,“ teatas kriminaalpolitsei uurija Markku Ranta-aho. „Kasutusel on paadid, aga oleme valmis transpordiks kasutama ka helikoptereid.“