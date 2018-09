Nordic Business Forum: kes ütles, et alluvad ei taha muutusi?

Ainult tellijale

Suurim viga, mida juhtimisel saab teha, on allutada töötajad liigsele kontrollile, leidis London Business Schooli direktor Gary Hamel Helsingis Nordic Business Forumil.

Hamel tõi esile, et sageli jääb ettevõtte areng kinni just juhtide piiratusse. Nii juhtus omal ajal ka Microsoftiga, kus juhtkond ei soovinud lauaarvutijärgsest maailmast midagi kuulda ega läinud uuendustega kaasa. „Microsoft jäi kõigest maha ja seda ainult seetõttu, et juhid olid eitamise faasis. Minevikus ei usutud ka iPhone’ide edusse,“ rääkis ta. „Maailm liigub omasoodu ega hooli sellest, kuidas meie tahame mõelda,“ viitas ta vajadusele innovatsioonile avatud olla.

Hameli sõnul on väga tähtis olla avatud ja alandlik. „Ole alandlik, suhtu kõigisse uutesse ideedesse lahkuse ja huviga ning uuri pidevalt, kas teed midagi valesti,“ soovitas ta juhtidele.

Ekspert rõhutas, et innovatsioon saab ettevõttes tulla vaid kõige alumistelt astmetelt. „Ametikohal, hierarhial ja ka traditsioonil ei tohi juhtimises olla mingit kohta,“ arvas Hamel. „Ühtlasi ei tohiks juhid eeldada, et tema alluvad on muutuste vastu – nad ju eraeluliselt kolivad, vahetavad töökohta ja palju muud, see näitab, et nad on muutusteks valmis.“

Lisaks on Hameli sõnul oluline meeles pidada, et uuenduslikkus mõjutab ka ettevõtte klientide hulka. „Näiteks Apple on oma tooteid järjest uuendanud – Steve Jobs sai aru, et erakordne edu tuleb erakordsest kirest seda kõike teha,“ rääkis ta. „Kõige tähtsam on see, et mingit toodet pakkuv firma suudaks panna kliendi end selle tarbimise juures hästi tundma ning selleks tuleb ajaga kaasas käia.“

Kehakeel kui kehtestamisvahend

Selleks, et juhid, aga tegelikult iga inimene, kes mingit ideed esitleb, end tõsiseltvõetavamaks suudaks teha, tuleb tähelepanu pöörata kehakeelele ning olla enesekindel. „Keha muudab meie meelt, meel muudab meie käitumist ja käitumine omakorda mõjutab kogu soovitud tulemust,“ nentis sotsiaalpsühholoog Amy Cuddy.

Selleks tuleb enne oma idee tutvustamist läbi mõelda kehakeel, ekspert soovitab selleks võtta suuri ja avatud poose, mis on märgiks enesekindlusest. „Selliste maneeride kasutajad esinevad igal pool, sh ka tööintervjuudel paremini,“ kinnitas Cuddy. Ta tõi näiteid spordimaailmast, kuidas võidu saavutanud isikud mõjuvad oma avatud olekuga kogu maailmale positiivselt ning inspireerivalt. „Ka loomad näevad võimu juures suuremad välja,“ lisas ta.

Enesekindluse juures rõhutas ekspert, et see ei tohi kunagi põhineda ülbusel. „Tähtis on see, et ise oma loosse usuksid ning seda harmooniliselt ka teistele kommunikeeriksid,“ ütles ta. Ühtlasi soovitas Cuddy meeles pidada, et kunagi pole mõtet taotleda täiuslikkust, vaid anda endast lihtsalt parim. „Keegi ei ole kunagi täiuslik, see on täiesti normaalne ning kui seda endale teadvustada, tuleb ka enesekindlus.“

Aitab riske võtta

Enesekindlus on Cuddy sõnul vajalik, et vältida sisemisi konflikte ning süütunnet. „Kui saavutad enesekindluse ülbuse abil, on see võlts,“ nentis ta. „Kui aga olla avatud ja uskuda oma loosse, tunned end võimekana ning julged võtta riske – saavutad võimu,“ lisas Cuddy.

Ekspert lisas, et võimuga kaasneb julgus võtta riske. „Võimutundeta on raske end n-ö kodusena tunda,“ ütles ta.