Lihtsad nipid, kuidas edukamaks saada

Selleks, et nii tööl kui eraelus produktiivne olla, tuleb Nordic Business Forumil esinenud ekspertide hinnangul järgida lihtsaid reegleid – panna paika oma töö- ja puhkeaeg ning õppida tundma enda isikuomadusi, et tugevusi ja nõrkusi enda huvides tööle panna.

Hewitt rõhutas, et pingutamine valel ajal tähendab kõike muud peale puhkamise, see on kellegi teise rütmis liikumine. „Pingutus tuleb suunata enda elurütmi järgi, mitte kellegi teise järgi joosta,“ nentis ta. „Ka selleks, et puhata, tuleb leida enda elurütm ning puhkus sellega kooskõlastada,“ ütles ta. Hewitt tõi näite, et viiendik inimestest on efektiivsed hommikul, viiendik õhtul ning ülejäänud 60 protsenti hoopis muul ajal. Selleks, et õiget aega ära kasutada, tuleb enda efektiivsuskõverat aga tunda.

„Me vaatame keskmiselt iga kuue minuti tagant oma kommunikatsioonivahendeid, 42 protsenti inimestest kasutab WCs telefoni ning keskmine inimene teeb televiisorit vaadates 21 kanalivahetust tunnis,“ kirjeldas noor teadlane ja Nordic Business Forumi korraldatud kõnevõistluse võitja James Hewitt praegust olukorda. „See tähendab, et me tegelikult kunagi ei puhka, oleme kogu aeg aktiivsed, kuid me ei teadvusta endale, et kogu aeg ei ole lihtsalt võimalik aktiivne olla,“ osutas ta probleemile.

Et mitte kellegi teise rütmis elada, soovitab Hewitt mitte alustada päeva e-kirjade lugemise ja nendele vastamisega. „Kui alustad e-postist, järgid kellegi teise päevakava ja rütmi.“

Hewitti sõnul on kaks sooritusvõime peamist mõjutajat stress ja uni. „Kui töötad 18 tundi järjest, on see võrdne purjusolekuga,“ leidis ta. „Inimene peaks iga öö vähemalt 7–9 tundi magama,“ osutas ta lihtsale produktiivsust tõstvale tõele.

Kokkuvõtlikult taandub edu valem aga kolmele põhiküsimusele. „Pead oskama ajastada oma pingutuse fookust ning puhkust ning leidma oma elu rütmi, sealhulgas selle, mis ajal oled kõige produktiivsem,“ lõpetas Hewitt.

Erista, kas oled ekstra- või introvert

Menuraamatute autor Susan Caini sõnul tagab aga edukuse see, kui inimesed oskavad eristada, kas nende puhul on tegemist intro- või ekstraverdiga, ning oskavad sellest isikuomadusest tulenevaid nõrkusi ja tugevusi enda hüvanguks ära kasutada.

„Läksin noorena laagrisse, mulle meeldis lugeda ning kujutasin ette, et seal istuvad kõik minusugused koos ja loeme kõik meelsasti üheskoos raamatuid,“ jagas ta oma kogemust. „Peagi avastasin, et nii see pole, ning pidin uue olukorraga kohanema. Üleüldse püüdsin pikalt olla keegi teine, kuid ühel hetkel avastasin, et nii käitub kogu maailm,“ kirjeldas ta isikuomadustest tulenevat tänapäeva probleemi.

Selleks, et kohanemisprobleemi ei tekiks ning inimene tunneks end iseendana mugavalt, soovitabki Cain endale selgeks teha, kumba isiksuserühma kuulutakse. „Testküsimus võib näiteks olla, kuidas sa end pärast lõbusat pidu tunned,“ tõi ta näite. „Introverdid, ükskõik kui treenitud nad sotsiaalselt on, tahavad koju voodisse, samas kui ekstraverdid mõtlevad juba uuele peole.“

Üks pole teisest halvem

Enda tundmine on oluline nii erinevates olukordades paremini hakkama saamiseks kui ka teiste inimeste juhtimiseks. „On oluline teadvustada, et introverdid reageerivad stimuleerimisele, samas kui ekstraverdid reageerivad liigsele vaikusele,“ märkis ta. „Ekstraverdid lahendavad matemaatikaülesannet paremini, kui taustamüra on suur, samas kui introverdid tahavad vaikust,“ tõi ta näite. Siiski rõhutas ekspert, et alati ei pruugi tingimata kuhugi gruppi liigituda, sest olemas on ka vahepeased, ambivertsed inimesed.

Tema sõnul toimivad ekstra- ja introverdid erinevalt ning seda saab nii isiksusetüüp ise arvesse võtta, aga ka ülemus töö kontekstis parema tulemuse tagamiseks arvestada. Ekstravertidele soovitas Cain oma domineerimissoovi teatud tingimustes ohjeldada. „Suurtel koosolekutel räägivad reeglina kolm inimest 70 protsenti ajast, seega kui oled ekstravert, püüa teha nii, et kogu ruum ei oleks sind täis,“ rääkis Cain. Samuti soovitas ta introvertidega suheldes neid alati ette valmistada. „Kui sa tahad, et nad midagi ütleksid või teeksid, tuleb neile valmistumiseks aega anda.“

Introvertidele soovitas Cain aga oluliste otsuste tegemiseks aega võtta ning end taustamürast isoleerida. „Inimestel on kombeks teiste ideid ja vaateid külge võtta,“ nentis ta. Samuti peab Cain oluliseks, et introverdid koosoleku situatsioonis oma mõtteid varakult esitleksid. „Kuigi mugavam võib tunduda ootamine, siis need ideed, mis tulevad välja varem, saavad rohkem tähelepanu,“ rääkis ta. Veel rõhutab Cain, et introverdid võiks ka rohkem oma emotsioone välja näidata, et neist ei jääks osavõtmatut muljet.

Cain kinnitas, et pole vahet, kas inimene on introvert või ekstravert – mõlemad võivad võrdselt hästi hakkama saada. „Inimesed ei muutu teistele atraktiivseks mitte seetõttu, mida nad räägivad, vaid seetõttu, mis on nende missioon ja kuidas nad suudavad teised selle missiooniga samastuma panna,“ rääkis ekspert. Selleks, et enda nõrkusi tugevusteks pöörata, soovitab ta nõrkustele samm-sammult vastu hakata. „Kartsin kunagi väga avalikku esinemist, kuid hakkasin esialgu vaikselt seminarides sõna võtma ning mugavustsoonist välja tulema, nüüd esinen juba suure hulga inimeste ees,“ lõpetas Cain.