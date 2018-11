MÜSTEERIUM: kuidas mu pangakontole must auk tekkis?

Liselle Õnneleid ja Äripäeva ajakirjanik Allan Rajavee Foto: Kollaaž/erakogu/Liis Treimann

Mustal reedel, vallaliste päeval, e-esmaspäeval ja paljudel muudel tarbimispühadel teenivad ettevõtjad miljardeid eurosid kasumit. Kas kuni 80protsendiste soodustustega kaasajooksmine on otstarbekas või on paremaid kohti, kuhu oma raha investeerida? Kuidas tekkinud miinust lõpuks lappida ja kas see on üldse võimalik?

YouTube'i eetri vallutavad Liselle Õnneleid ja Allan Rajavee (Äripäev), kes hakkavad jagama rahatarkust igal teisipäeval.

Videoprojekt „Richify“ on Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eriala tudengite kümneosaline teadusprojekt, mis sünnib koostöös ajalehega Äripäev.