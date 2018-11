Raadiohommikus: venekeelse meedia tähtsus, "Ajujahi" ideed ja Balti kinnisvaraturg

Kolmapäevases hommikuprogrammis tuleb juttu Balti kinnisvaraturust. Kuidas me paistame välja mujal Euroopas? Millised on trendid kinnisvaraturul? Stuudios on külas Eesti Kinnisvarahindajate Ühingu liige ja RE Kinnisvara juht Monica Meldo.

Äripäeva venekeelne sõsarleht “Delovõje Vedomosti” sai 22aastaseks. Kui oluline on venekeelne meedia Eestis? Stuudios on külas Äripäeva peadirektor Igor Rõtov.

Nädalavahetusel valiti "Ajujahi" konkursil 100 ideest 30 parimat välja. Kuidas TOP100st TOP30 sai? Mis nendest edasi saab? Mis on teistmoodi kui varasematel aastatel? Stuudios on külas Ajujahi juht Harri Tallinn ja EASi kliendihalduse valdkonnajuht Eero Liivandi.

Hommikuprogrammi stuudios on Liis Amor ja Alyona Stadnik.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Seekord räägime renditööjõust, mida paljud ettevõtted eeskätt hooajaliselt ja suuremate projektide puhul kasutavad.

Kuidas neid värvata ja milline on seis renditööjõu vahendamisel ajal, mil valitseb endiselt töökäte puudus? Mida tuleb silmas pidada tööjõurendi teenuse kasutamisel ja mis on renditööga seotud õiguslikud küsimused? Külas on Triniti vandeadvokaat Klen Laus ja rendiettevõtte Hansavest OÜ tegevjuht Rauno Stüff. Saatejuht on Liis Amor.

13.00–14.00 "Delovõje ljudi". Saatekülaliseks on krüptorahade vahetusplatvormi Paxful kaasasutaja Artur Schaback, kes nimetab oma vahetusplatvormi krüptorahamaailmas samasuguseks, nagu on Apple tehnoloogiamaailmas.

Saates tuleb juttu sellest, mitu start-up'i Arturil enne Paxfuli ebaõnnestus, milliseid soovitusi annab ta noortele, kes tahavad idufirmat asutada, ning miks ta oma sõpradele krüptorahasse investeerida ei soovita. Saatejuht on Alyona Stadnik.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Saatesarja esimeses osas kõneleme ladude ja tõstukite ohutusest. Külas on logistika teabevara peatoimetaja ja Willenbrock Baltic OÜ ohutustoodete projektijuht Fred Märtsoo. Juttu tuleb lao märgistamisest, uuenduslikest lahendustest ja sellest, kuidas aitavad robotid laotööd ohutumaks teha. Saadet juhivad logistika teabevara toimetaja Kai Miller ja teabekeskuse juht Liivi Kedelauk.

