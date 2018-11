Kuidas eestlased Amazonis kaupa müües kümneid tuhandeid teenivad

Egle Raadik-Gontschev selgitas, et private labeling'i kontekstis võib tavaline inimene valida tehase ja toote ning tuua selle oma brändi all turule. Foto: Raul Mee

Eestis on võimalus luua oma tooteid ja müüa neid maailmaturul läbi Amazoni. Selleks ei pea tingimata ise tootmist avama, saab ka olla vahendaja tootja ja ostja vahel.

"Tean Eestist müüjad, kelle tavaline kuukäive on 300 000 USA dollarit, ideaalis 30% marginaaliga. Kui on konkurentsitihedad kategooriad, siis see marginaal kipub olema natuke väiksem, sest tahtjaid sellele pirukale on palju," rääkis Äripäeva teemaveebis Best Marketing Amazoni private labeler Egle Raadik-Gontschev.

Tema sõnul on Amazon Estonia Facebooki grupis üle 850 liikme, kuid tõsiseid müüjaid on umbes 20 inimese ringis, kes teevad rohkem kui viiekohalist käivet kuus. "Müüme kõik väga erinevat kaupa - mänguasjadest varuosade ja toiduaineteni, igaüks peab valima, mis toote eksperdiks ta end ajapikku koolitada tahab. Raha saab teenida igas segmendis," rääkis ta.

