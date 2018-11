Imavere rapsitehase ehituse peatöövõtja Wesico Projecti juhatuse liige Anti Mölter on otsustanud tellija kohtusse kaevata. Foto: Veiko Tõkman

Rapsitehase tellija ja ehitaja pöörasid tülli

Kaks ja pool aastat Imavere rapsiseemne töötlemise tehase projekteerimisel ja ehitamisel koostööd teinud ehitusettevõte Wesico Project ja tellija Farm In Productions on lepitamatult tülli pööranud, kirjutab ERR.

Rapsitehase tellija lõpetas ehitajaga paar nädalat tagasi koostöö ja ehitaja nõuab nüüd Harju maakohtule esitatud avalduses tellijalt 400 000 eurot tehtud tööde katteks.

Eesti piimatootjate ühisprojektina valmivale tehasele veebruaris nurgakivi pannes teatas tegevjuht Urmas Pallon, et tehase esimene etapp, 15 000 tonni mahutav teraviljahoidla peab valmis olema 2018. aasta saagikoristuseks ja aasta lõpul käivitatakse ka õlikultuuride pressimisliinid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Peatöövõtja, osaühingu Wesico Project juhatuse liige Anti Mölter põhjendas kohtusse kaevamist sellega, et nad ei saanud oma rahasid lõpus kätte. "Summad on suured ja samas on ka alltöövõtjatele rahad maksmata läbi teiste firmade. Nii et muud varianti ei jäänud üle. Ega meil palju ehitada ei jäänud - ma arvan, et kuskil kaks nädalat oleks jäänud teha ja oleks kõik asjad valmis olnud," ütles Mölter.

Pikemalt saab lugeda ERRist.

Õlikultuuride töötlemise tehas ehitatakse 1,8 hektarile ja esimene etapp, 15 000 tonni mahutav teraviljahoidla, pidi valmis olema 2018. aasta saagikoristuseks.

Tehas on Eesti piimatootjate ühisprojekt, kuhu asutajaliikmetena panustavad investeeringutega Eestimaa Piimatootjate Ühistu, piimandusühistu E-Piim, Saaremaa Piimaühistu, Rakvere Piimaühistu ja Metsaküla Piim AS. Tööstuse projekti on osakapitali investeerinud lisaks veel 11 põllumajandustootjat.

Projekti toetatakse ka Eesti maaelu arengukavast 2014–2020 ligi 2 miljoni euroga. Tehase rajamise eeldatav maksumus on 8 miljonit eurot.

