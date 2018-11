USA president Donald Trump ütles, et Ukraina laevade omastamine Venemaa poolt pole aktsepteeritav. Foto: Reuters

Trump tühistas kohtumise Putiniga

USA president Donald Trump tühistas kohtumise Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, vahendab CNBC.

Trump kirjutas Twitteris, et kohtumine jääb ära, sest Venemaa pole Ukrainalt Mustal merel konfiskeeritud kolme laeva ja nende meeskondi tagastanud.

Veel mõni tund enne avaldust ütles Trump, et Vladimir Putiniga kohtumine ei jää ära. „Ma tõenäoliselt ikkagi kohtun Putiniga. Me ei ole seda tühistanud,“ rääkis ta reporteritele enne Buenos Airesesse lendamist. Argentinas toimub nädalavahetusel G20 tippkohtumine.

„Ma olen selle peale mõelnud. Praegu on hea aeg kohtuda. Ma vaatan lennuki peal kogu raporti üle, mis Ukrainaga toimus. Seejärel teen otsuse,“ rääkis ta.

Vaatamata sellele, et Trump kohtumisest loobus, võivad Ühendriikide delegatsiooni liikmed Putiniga siiski kokku saada. On ka tõenäoline, et Trump ja Putin omavahel siiski räägivad, olgugi et mitteametlikult.