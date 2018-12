Facebookis äritsejad pahandavad ettevõtjat

Popsport! Tallinnas Mustamäe keskuses. Foto: Liis Treimann

Spordipoe Popsport! omanik Tarmo Kajandi leiab, et Facebooki gruppides uute asjadega äritsemine on läinud üle igasuguse piiri ja sisuliselt on see varjatud ettevõtlus.

Kujutage ette, et teil on spordipood. Seate rõivad stangele rippuma ning kliente ootama. Klient saabub, sikutab jope stangelt ja suundub kabiini seda proovima. Pärast proovimist viib klient asja aga rahulolevalt tagasi, silmitseb seda veel kord ning lahkub poest.