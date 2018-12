Tehnovõrgu aastane talumistasu mediaan maakonniti. Foto: Maa-amet

Maaomanikud saavad näha tehnovõrgu talumistasu suurust

Maaomanikud saavad äsja valminud talumistasude kalkulaatorist vaadata, kui suures summas on neil võimalik tulevast aastast taotleda tehnovõrgu talumistasu, teatas maa-amet.

Talumistasu puudutab ligi 100 000 katastriüksust, see on 15 protsenti kõigist maaüksustest üle Eesti.

Informatiivse kalkulaatori tehnovõrgu talumistasu arvestamiseks koostas maa-amet, kes haldab kitsenduste andmeid. „Kalkulaator aitab maaomanikul vaadata, kas tema maal paikneb tehnovõrke, näiteks elektriliin või gaasitrass, ja milline on maksimaalne taotletav talumistasu selle maa puhul,“ selgitas maa-ameti katastri teabe- ja arendusosakonna juhataja Priit Kuus.

Tehnovõrgu talumistasu aitab maaomanikul katta maamaksu kulusid ja hüvitada kitsenduste tõttu saamata jäänud tulu. Võrguvaldajad maksavad talumistasusid kogu Eesti peale kokku hinnanguliselt 2 miljonit eurot aastas, sellele lisanduvad veel hoonesiseste tehnovõrkude eest makstavad summad.

Väljamakse mediaansuurus on 4,58 eurot, see tähendab, et pooled maaomanikele makstavad summad on sellest väiksemad ja pooled suuremad. Ligikaudu 70 000 katastriüksuse puhul on väljamakstav summa vahemikus 1–10 eurot, 15 000 katastriüksusel 10–20 eurot, 24 000 katastriüksusel 20–50 eurot ja 3800 katastriüksusel üle 50 euro.

Kui maa-ameti kitsenduste kaardil puuduvad maaomanikule teadaolevad kitsendusi põhjustavad tehnovõrgud, tuleb pöörduda tehnovõrgu omaniku poole. Kui tehnovõrk paikneb hoones sees, siis kalkulaator seda ei näita.

Talumistasu saamiseks tuleb esitada avaldus tehnovõrgu omanikule. Talumistasu makstakse juhul, kui see on üle 1 euro. Tasu ei maksta riigiomandis oleval maal ja tehnovõrgu selle osa eest, mis on vajalik ainult samal kinnisasjal katastriüksusel teenuse tarbimiseks.

Talumistasu aastane suurus on 2019. aasta 1. jaanuarist kehtima hakkava asjaõigusseaduse alusel 7,5 protsenti maa maksustamishinnast korrutatuna kitsenduse ruumilise ja sisulise ulatuse koefitsientidega.

Riigikogu suurendas tänavu jaanuaris tasusid, mida makstakse maaomanikele, kelle maad läbib elektri-, kütte- või veetrass. Maa- ja erametsaomanike hinnangul varasemat ebaõiglust uue korraga ei parandata.

Rakenduse juurde jõuad siit.