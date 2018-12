Raadiohommikus: kodulaenuga kuuse alla

Mida teha, kui olemasoleva tagatise turuväärtus on langenud, maksekäitumisega probleeme ei ole, kuid laenuhaldur koputab ikkagi uksele, selgitab Ellex Raidla panganduse, finantseerimise ja konkurentsiõiguse valdkonna juht Raino Paron. Foto: Veiko Tõkman

Pangad võivad erakorraliselt laenulepingu üles öelda või nõuda lisatagatist, kui tagatise väärtus väheneb. Mida teha sellises olukorras, selgitab Äripäeva raadio hommikuprogrammis Ellex Raidla panganduse, finantseerimise ja konkurentsiõiguse valdkonna juht Raino Paron.

Pangad panevad kodulaenulepingutesse sisse tingimuse, mille kohaselt on neil tagatisvara turuväärtuse languse korral õigus nõuda lisatagatisi või laenuleping erakorraliselt üles öelda. See võib viia hüpoteekide realiseerimiseni isegi siis, kui kliendi maksekäitumine on korras ning seda näiteks majanduslanguse kontekstis ebasoodsa kinnisvarahinnaga. Mida teha olukorras, kus olemasoleva tagatise turuväärtus on langenud, maksekäitumisega probleeme ei ole, kuid laenuhaldur koputab ikkagi uksele? Vastust otsime koos Raino Paroniga.

Sellest, kuidas edeneb Weekendi võlgade sissenõudmine, räägib Äripäeva kolmapäevase kaaneloo autor Kristel Härma.

Põhjamaade nõutuima investeerimispetsialisti Vesa Puttoneni kavalamaid mõtteid vahendab temaga Soomes kohtunud Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Kaspar Allik.

Stuudios on saatejuht Indrek Mäe ja uudistetoimetaja Priit Pokk.

11.00–12.00 "Kasvukursil". Teemaks on tööandja brändimine ning oma kogemusi ja soovitusi jagavad Estraveli juht Anne Samlik ja Grant Thorntoni juhtivnõustaja Katrin Oblikas. Muu hulgas räägitakse saates ka sellest, mida teha, et inimesed tunneksid end tööl hästi. Anne Samliku sõnul on oluline, et inimesed oleksid päevas vähemalt kaks korda õnnelikud – tööle tulles ja töölt ära minnes. Küsib Aivar Hundimägi.

13.00–14.00 "Töö ja palk". Nagu enamasti ikka, toob uus aasta ka tänavu kaasa hulgaliselt seadusemuudatusi, millest osa puudutab töötervishoiu ja tööohutusega seonduvat. Seekordses saates on külas Eversheds Sutherland Ots & Co partner ja tööõiguse suuna juht, vandeadvokaat Tambet Toomela, kes selgitab kuulajaile, missuguseid muudatusi on oodata töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning mida need toovad kaasa nii töötajale kui ka tööandjale. Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Helen Kõrgesaar.

15.00–16.00 "Juhtimislabor". Enamik inimesi tunnetab mingil hetkel, et mälu veab neid alt. Vähesed teavad, et meeldejätmise probleemide vastu on olemas väga lihtsad ja toimivad vahendid, mida on võimalik õppida. Kuidas korrastada oma mälutegevust ja jätta meelde õigeid asju? Keskendumisest ja mälu toimimisest räägib 20aastase koolitamiskogemusega kiirlugemise ja mõtlemise treener Tauri Tallermaa. Saatejuht on Keit Ausner.

Kuulake raadiot otse siit.