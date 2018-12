Turgudele laienemine: tee seda kohe, riski ja õpi!

WorldRemiti tootejuht Alice Newton-Rex Helsingis toimuval idufirmade festivalil Slush. Foto: Allan Rajavee

Uutele turgudele sisenemiseks on oluline mõista eelkõige kohalike kasutajate harjumusi, kuid selle info saamiseks peab paratamatult riskima, ütles fintech-firma WorldRemit tootejuht Alice Newton-Rex Helsingis toimuval idufirmade festivalil Slush.

Newton-Rex oli TransferWise'ile sarnast teenust pakkuva WorldRemiti esimene tootejuht, kes aitas kasvatada ettevõtte 40 töötajast 620ni ja algsest 1000pealisest kliendibaasist miljoniteni. Slushil peetud ettekandes rääkis Newton-Rex oma eduloost.

Sarnaselt PayPali tegevjuhile Bill Readyle tõdes ka tema, et uuele turule sisenemisel on vaja kohalikke partnereid. "Meie kogemus näitab, et kohaliku tuntud brändiga liitumine kasvatab koheselt kasutajate usaldust uue teenuse vastu," kinnitas Newton-Rex.

Tunne turgu

Tema sõnul peab mõistma uue turu detaile. Ühelt poolt tuleb eristada kohalike kasutajate jäetud kasutusandmestikku, sest tihti vaadatakse Newton-Rexi sõnul liiga palju kõigi kasutajate infot, millest aga ei selgu kohalikud tarbimisharjumused.

Samuti on loomulikult oluline kujundada enda teenus vastavuses kohalike pangandusreeglitega, aga finantstehnoloogia valdkonnas on oluline pakkuda kasutajatele maksevõimalusi, mis on turul olnud juba varasemalt.

"Näiteks Hollandis jätsime enda platvormilt välja ühe kindla makselahenduse. Kasutajad proovisid teha makseid erinevate platvormide vahel, kuid lõpuks andsid tagasisidet, et lükkame enda teenusest ühe turu osa lihtsalt eemale," selgitas Newton-Rex.

Rõhk detailidele

Seejuures on oluline mõista ka kohaliku turu peensusi ja detaile. "Kui alguses rakendasime kasutajate registreerimisel ainult Suurbritannia aadressiformaati, siis mõistsime kiiresti, et teistes riikides see lihtsalt ei toimi. Näiteks Filipiinidel pidime lisama vaatamisväärsuse mõõtme, sest seal viidatakse mitteametlikult aadressi teatamisel kindlatele monumentidele," kirjeldas Newton-Rex.

Kõige olulisem on mõista, et igal demograafilisel grupil on omad vajadused. "Arenevatel turgudel kustutatakse andmemahtu neelav rakendus lihtsalt telefonist ära. Samuti pole mõtet minna ainult iOSi rakendusega Hiina turule, kus on väga hinnatundlik kasutajaskond," selgitas tootearendaja.

Kuigi uute turgudele sisenemine on keeruline ilma varasemate uuringuteta, on see Newton-Rexi hinnangul paramatu risk. "Lansseeri vara ja õpi turult. Kui oled saanud esimese tagasiside, siis hakka rakendust optimeerima, kuid seda eelkõige klientide vaatest," toonitas Newton-Rex.

Ettekande lõpus tõdes Newton-Rex, et kui järgida iga turu ja kasutajaskondade eripärasid, siis saab algsest ühest teenusest luua lõputul hulgal versioone, mis muudab ka tootearenduse märkimisväärselt lihtsamaks.