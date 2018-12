Euroopa idumaastik 10 graafikul. Millises linnas on suurim palk?

Foto: Slush

Euroopa tehnoidudesse on sel aastal investeeritud üle 23 miljardi USA dollari. See on rekordiline summa ja kasv on olnud metsik – veel aastal 2013. investeeriti tehnoloogiaidudesse 5 miljardit dollarit.

Euroopa noored tehnoloogiafirmad kasvavad viis korda kiiremini kui Euroopa majandus. Tähelepanuväärne on see, et raha antakse vähematele idufirmadele, kuid palju rohkem korraga, selgub konverentsil Slush avaldatud ülevaatest "The State of European Tech".