RKAS refinantseerib võlakirjad

SEB annab RKASile 40 miljonit eurot laenu Foto: Reuters/Scanpix

SEB Pank ja Riigi Kinnisvara AS (RKAS) allkirjastasid lepingu, millega SEB annab RKASile pikaajalise laenu 40 miljoni euro ulatuses. RKAS kasutab laenu võlakirjade refinantseerimiseks.

„SEB-l on hea meel näha uut tugevat ettevõtet oma kliendiportfellis ning usume, et koostööga anname panuse RKASi edasisse arengusse,“ ütles SEB ettevõtete panganduse juht Artjom Sokolov pangateate vahendusel.

„Professionaalselt ja tsentraalselt juhitud teenused aitavad RKASi klientidel rohkem keskenduda oma põhitegevusele, jättes kinnisvara- ja haldusteenused oma valdkonna spetsialistidele RKASis,“ lisas Sokolov.

Riigi Kinnisvara finantsjuht Andrus Ait lisas, et ettevõte hindab kõrgelt koostööpartneri paindlikkust. „On positiivne, et SEB Panga näol on lisandunud tugev finantspartner, kes on valmis nägema kliendi vajaduste eri aspekte,“ ütles Ait.