Digitrükk võimaldab trükkida ühes tiraažis etikettidele mitmesugust infot, nagu näiteks teksti, numbreid, koode. Iga etikett võib olla eelmisest erinev. Foto: Data Print

TOP: Eesti edukaim trükikoda on tehnoloogias maailma tipus

Tänavu taas edukaimaks trükikojaks tõusnud Data Print OÜ juht Marek Kokk nendib, et nende edu võti on tublid töötajad, kellest paljud on ettevõttes juba selle algusaastatest saati.

Etiketitrükikojana tegutsev Data Print, kes tähistab tänavu ka oma 20. tegutsemisaastat, teeb uutesse seadmetesse ja uude tehnoloogiasse investeeringuid igal aastal. “Alles eile hakkasime trükikoda laiendama ja ehitus läks lahti, sest ruumi jäi väheks,” sõnab Kokk, lisades, et kliendid tahavad ikka värvilisemaid ja uhkemaid etikette ning uusi materjale tuleb tootjatelt kogu aeg juurde. Sellepärast tuleb hoida ka trükikoda tehnoloogiliselt tasemel.