Leedu andis Revolutile pangalitsentsi

Revoluti äriarendusjuht Andrius Bičeika Foto: Verslo Zinios

Londoni makseteenusefirma Revolut sai Leedu keskpangalt pangalitsentsi ja hakkab pakkuma laene ning arvelduskontode teenust.

Uus pangalitsents tähendab, et tulevikus kindlustatakse Revoluti klientide kontodel hoitavad vahendid kuni 100 000 euro ulatuses Euroopa hoiusekindlustussüsteemi järgi. Revolut töötab ka selle nimel, et hakata pakkuma arvelduskrediiti, personaalset ja ärilaenu soodsamatel tingimustel kui seda teevad traditsioonilised pangad. Ettevõte arvestab, et litsentsi saamisest kuni nende pangateenuste osutamise alguseni kulub vähemalt kuus kuud.

„Saime Euroopa Liidu pangalitsentsi, oleme täielikult litsentseeritud Singapuris ja Jaapanis, loome tasuta aktsiakauplemisplatvormi ning peagi stardime viies uues riigis," loetles Revoluti kaaslooja ja tegevdirektor Nik Storonsky.

Virtuaalvaluutade kõrval laenude ja arvelduskontodega tegutsema hakkav Revolut võtab järgmiseks aastaks ette tasuta aktsiakauplemisplatvormi arendamise.

Revoluti rajasid 2015. a juulis kaks endist väärtpaberikauplejat Nik Storonsky ja Vlad Yatsenko. Praeguseks on Revolut kaasanud 336 miljonit dollarit investoritelt nagu Index Ventures, Ribbit Capital, Balderton Capital ja DST Global. Revoluti klientide operatsioonide kuuväärtus ületab 4 miljardi USA dollari piiri.