Raadiohommikus: kuidas riik inimesi jälitab?

Riik kohustab sideettevõtjaid säilitama aasta jooksul iga inimese mobiili asukoha, kellega ta telefonitsi on suhelnud ning palju muid andmeid. Sel teemal räägime pikemalt Eesti Inimõiguste Keskuse juhataja Kari Käsperiga.

Eesti Inimõiguste Keskuse juhataja Kari Käsper Foto: Tairo Lutter / Scanpix

Kuigi sideettevõtjate säilitatavaid andmeid hoiavad küll teenusepakkujad ise, on riigil ja teistel neile andmetele üpris lihtne ligi pääseda. Uurime hommikuprogrammis Käsperilt, miks niimoodi inimesi üldse jälitatakse ja kas see on vajalik?

Hommikuprogrammis räägime ka Äripäeva sõsarlehe Delovõje Vedomosti praeguse peatoimetaja Alyona Stadniku ja tema mantlipärija Polina Volkovaga venekeelse meedia tähtsusest Eestis. Samuti arutame Delovõje Vedomosti tulevikuplaanide ja Vene-Eesti integratsiooni üle.

Danske rahapesuskandaali värsketest arengutest annab hommikul ülevaate Äripäeva uuriva toimetuse ajakirjanik Marge Väikenurm.

Hommikuprogrammi juhivad Liis Amor ja Eliisa Matsalu.

Päev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 "Isemajandav Eesti". Saates tuleb juttu sellest, kas karistusõiguslikud käsud ja keelud toetavad või ahistavad majandustegevust, kas riigi sunnijõu rakendamise võimalused on piisavad või ülemäärased ning mida võiks seaduseandjalt ja -rakendajalt oodata, et karistusseadustikust oleks ettevõtluse ja Eesti elu edendamisel kasu. Saates osalevad riigi peaprokurör Lavly Perling ning advokaadibüroo Ellex Raidla partner ja vaidluste lahendamise valdkonna juht Arne Ots. Vestlust juhib Aivar Hundimägi.

13.00–14.00 "Terviseuudised". Selle aasta viimases tervisesaates räägime haigekassa järgmise aasta plaanidest ning olulisemad märksõnad on terviseedendus ja uued soodusravimid. Saatekülalised on haigekassa avalike suhete ja tervise edenduse osakonna spetsialist Taisi Kõiv ning Argo Aug, kes on ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna peaspetsialist. Saadet juhib Violetta Riidas.

15.00–16.00 "Viimane mudel". Aastalõpusaates võtame kokku selle, millised tehnoloogiatrendid ilmestavad tänavust aastat ning mida võib tulevik tuua. Peatume nii tehisintellekti kasutusvõimekusel kui ka sellel, kas on usku nii plokiahelasse kui ka Facebooki. Samuti tuleb juttu sellest, kas järgmine aasta võiks olla suurem edasihüpe asjade interneti arengukõveral. Külas on Telia ärikliendi üksuse direktor Tarmo Kärsna ning endine Eesti Vabariigi IT-arhitekt, nüüdseks ettevõtte Proud Engineers tehnoloogiajuht Andres Kütt. Saatejuht on Priit Pokk.

Kuula raadiot otse SIIT.