Ülemiste City arendaja võtab tubli laenu

Ülemiste City linnaosa arendavad Mainor Ülemiste ja Technopolis Ülemiste. Foto: Eiko Kink

Ülemiste Cityt arendav Mainor Ülemiste tütarettevõte võtab SEB Pangalt ligi 40 miljoni eurot laenu, teatas ettevõte.

Mainor Ülemiste juhatuse esimehe Margus Nõlvaku kinnitusel on täna SEB Pangaga sõlmitud laenuleping Ülemiste City euro-aja suurim. "Uue hariduskompleksi ja kontorite kõrval on värske finantseeringu toel kavas alustada linnakusse tervisemaja projekteerimist, kus ühe katuse alla koonduksid kõik vajalikud tervisega seotud teenused, mis on suunatud nii kohalikele inimestele linnakus, aga ka siinsetele välisspetsialistidele. Uusim suund linnaku arenduses on aga elukondlik kinnisvara, mis toob sadade üürikodude näol 24/7 elutegevuse linnakusse," kirjeldas Nõlvak. "Ühtlasi saame tänu mahukale lepingule osaliselt refinantseerida ka varasemaid Öpiku kvartali arendamiseks võetud kohustusi,” märkis Nõlvak.