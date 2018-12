Pressisõbra ruupor rändas riigikontrolli

Janar Holmi juhitav riigikontroll pälvis Eesti ajalehtede peatoimetajate tunnustuse pressisõbra tiitli ja sellega kaasneva ruuporiga. Foto: Liis Treimann

Eesti Ajalehtede Liidu tegevjuht Mart Raudsaar andis reedel riigikontrolli juhile Janar Holmile üle tänavuse pressisõbra ruupori.

Eesti ajalehtede peatoimetajad valisid tänavu pressisõbraks riigikontrolli auditi eest, kust selgus, et kohalike omavalitsuste infolehtedes on palju poliitpropagandat ja lisaks neil on konkurentsieelis, kuna nad müüvad reklaami, aga saavad ka toetust.

Riigikontroll leidis vaadeldud 191 kohaliku omavalitsuse rahastatud infolehest 53 lehes probleemseid sõnumeid, opositsiooni tasakaalustamata kriitikaga paistsid silma Tallinna ja Loksa lehed.

Riigikontrolli audit näitas, et kuigi enamiku valdade ja linnade infolehti ei kasutatud 2017. aasta kohalike valimiste eel parteilistes erahuvides, oli omavalitsuse raha toel tehtud valimiskampaaniale või muule poliitilisele mainekujundusele osutavaid märke siiski kokkuvõttes üsna palju, erinevas avaldumisvormis ja mitmes omavalitsuses.

Pressisõber saab auhinnaks nimelise ruupori, mille autor on metallikunstnik Ive-Maria Köögard.

Pressivaenlaseks valiti tänavu rahapesuskandaali keskmes oleva Danske Banki Eesti filiaali kunagine juht Aivar Rehe.

Peatoimetajad nimetasid Rehe aasta kõige olulisemal teemal vaikijaks. Rehe pole tema ajal pangas juhtunu kohta kommentaare andnud.