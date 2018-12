Mait Palts: väike kvoot viib ettevõtja skeemitamiseni

Väike võõrtööjõu kvoot toob paratamatult kaasa skeemitamise, sest ettevõtted üritavad tööjõupuudusega hakkama saada, ütles kaubandus-tööstuskoja direktor Mait Palts Ärilehele.

Kaubandus-tööstuskoja juht Mait Palts leiab, et võõrtööjõu kvoot võiks praegusest olla mitu korda suurem. Foto: Raul Mee

"Praegune võõrtööjõu palkamise süsteem on väga paljude jaoks probleeme tekitav ehk pikaajaliselt ei saa töötajat täna üldse palgata, sest kvoot on täis juba aasta esimeses pooles. Paratamatult levivad turul ka skeemid, mis üritavad selle olukorraga kuidagi hakkama saada, aga paraku ei ole muud võimalust, kui teha seda mitteametlikult," ütles Palts.

Sisserände piirarv on viimastel aastatel olnud ligi 1300, mida on Paltsu hinnangul ilmselgelt vähe. "Kui me tõstaks seda kolm korda ehk 3000–4000ni, siis Eesti jaoks ei oleks see talumatu number," ütles ta.

Pikemalt saab lugeda Ärilehest.

Elamislube tahetakse aina rohkem

Valitsus kehtestas 2019. aasta sisserände piirarvuks 1315. Detsembri kolmandaks nädalaks oli politsei- ja piirivalveametile (PPA) esitatud juba 980 taotlust 2019. aastal nendel alustel Eestisse asumiseks, mis on rohkem kui kolmveerand terveks järgmiseks aastaks kehtestatud sisserände piirarvust. Piirarvu täitumisel teeb politsei menetluses olevatele elamisloa taotlustele keelduvad otsused ning uusi taotlusi vastu ei võta.

Selleks, et ka teises poolaastas oleks võimalik elamisluba anda, tegi PPA koos siseministeeriumiga ettepaneku jagada piirarv kaheks. PPA teatel tähendaks piirarvu pooleks jagamine seda, et aasta alguses annab PPA vähematele taotlustele positiivse vastuse, kuid aasta teises pooles tekib uuesti võimalus elamisluba taotleda.