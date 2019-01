Kohus kaalub Kofkini suhtes kriminaalmenetluse lõpetamist

Harju maakohus kaalub 15. jaanuaril kunagisele Tallinna linnapeale ja Keskerakonna eksjuhile Edgar Savisaarele altkäemaksu andmises süüdistatava ettevõtja Alexander Kofkini suhtes kriminaalmenetluse lõpetamist seoses mõistliku menetlusaja möödumisega, kirjutab ERR.

Ettevõtja Alexander Kofkin (pildil) on kohtu all süüdistusega altkäemaksu andmises Tallinna endisele linnapeale ja Keskerakonna eksjuhile Edgar Savisaarele. Foto: Andras Kralla

"See taotlus on seniajani lahendamata ja kohus ei saa enne asja sisulist arutamist jätkata, sest sellest lahendist sõltub edasise menetluse jaoks kohtualuste ring," märkis Kofkini kaitsja vandeadvokaat Aivar Pilv.

Pilve sõnul on kriminaalmenetlus Kofkini suhtes kestnud praeguseks üle seitsme aasta ning seega on käesolevaks ajaks ületatud nii Euroopa inimõiguste kohtu kui ka Eesti kohtupraktikas tunnustatud keeruliste asjade mõistliku menetlusaja kriteerium ehk maksimaalselt 5–7 aastat sõltuvalt asjast.

Süüdistus mitmele ettevõtjale

Riigiprokuratuur on Alexander Kofkinile, Vello Kunmanile, Hillar Tederile ja Aivar Tuulbergile esitanud süüdistuse Edgar Savisaarele altkäemaksu andmises. Tallinna linnavolikogu endist esimeest Kalev Kallot süüdistab prokuratuur kaasaaitamises altkäemaksu andmisele ja võtmisele. Põhja-Tallinna linnaosavanema endine asetäitja Priit Kutser on kohtu all süüdistatuna omastamisele kaasaaitamises.

2017. aasta sügisel võttis Savisaarele altkäemaksu vahendamise tõttu kohtu all olnud ekspoliitik Villu Reiljan süü omaks. Kokkuleppemenetluses mõistis kohus Reiljanile rahalise karistuse 33 034 eurot ja 40 senti.

2018. aasta detsembris otsustas riigikohus tühistada Tallinna ringkonnakohtu määruse ja jätta jõusse Harju maakohtu määruse, millega pääses haiguse tõttu kriminaalmenetlusest korruptsioonis süüdistatav Edgar Savisaar.