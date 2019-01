Raadiohommikus: plakatinädal ja pangandustulevik

07.01.2018. Tallinn. Soditud Eesti 200 plakatid Hobujaama trammipeatuses. Foto: Eero Vabamägi/Scanpix Jaga lugu:

Kuulame poliitikute ja ekspertide arvamusi ja räägime Erakond Eesti 200 plakatikampaaniast, mis sel nädalal paljudes pahameelt tekitas.

Külla tuleb LHV Finance'i riskijuht Indrek Arandi, kellega räägime, kuidas masinõpet panganduses kasutada ja milline võiks olla panganduse tulevik tehnoloogilisest vaatenurgast.

Lisaks neile ka muud teemad Eestist ja laiast maailmast.

Stuudios on Priit Pokk ja Madis Aesma.

Päev jätkub kolme saatega:

11.00-12.30 „Äripäev eetris“. Võtame kokku selle nädala olulisemad teemad, mille hulka kuuluvad näiteks Kiviõli kaevandusmaade saaga, korteriühistute võimekus renoveerida paneelmaju ja mitmed näited kohati lonkavast ettevõtluskultuurist. Stuudios on Äripäeva ajakirjanikud Jaanus Vogelberg, Kristel Härma ja saadet juhib Allan Rajavee.

13.00-14.00 „Uus Maa kinnisvarasaade“. Uus Maa kinnisvarasaates on seekord fookuses mitu teemat. Ettevõtte juhatuse esimees Jaanus Laugus selgitab, miks on inimestel tekkinud kartus, et kinnisvaraturgu ähvardab kriis ja kas võrreldes kümne aasta taguse krahhiga on praeguses turuolukorras midagi teistmoodi. Analüütik Risto Vähi vastab igihaljale küsimusele – millal on õige aeg kinnisvara müüa? Veel vaatame, mis toimub Virumaal. Kas uusarendused kerkivad ja hinnad kasvavad ka Rakveres? Selgitusi jagab Uus Maa Virumaa konsultant maakler Margus Punane. Saadet juhib Kristi Kool.

15.00-16.00 „Kullafond“. Saate teemaks on uute töötajate nn pardalevõtmine, millest see koosneb ning millal inimene tunneb, et ta on valmis maksimaalselt panustama. Kullafondi kuuluvas saates „Töö ja palk“ arutleme, kes vastutab inimese hea kollektiivi sissesulatamise eest, räägime sotsiaalsusest töökohal ja sellest, kuidas tekib innovatsioon. Stuudios on külas GoWorkaBiti kaasasutaja ja müügijuht Kei Karlson ning Clanbeati kaasasutaja ja tootejuht Kadri Tuisk. Saadet juhib Helen Kõrgesaar.

