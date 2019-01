Liviko alustab eksporti Indiasse

AS Liviko paneb sel nädalal teele esimese kaubasaadetise Indiasse. Foto: Andras Kralla Jaga lugu:

Eesti alkoholitootja Liviko sõlmis ekspordilepingu India maaletooja ja edasimüüja Dhall grupiga. Sel nädalal paneb Liviko Tallinnast Indiasse teele esimese kaubasaadetise Vana Tallinna, Viru Valge, Crafter’s London Dry džinni ja Crafter’s Aromatic Floweri džinniga.

„Lepingu sõlmimine Dhall grupiga on osa Liviko strateegiast siseneda uutele välisturgudele ja kasvatada eksporti. Dhall grupp on pika kogemusega ja Indias üks olulisemaid maaletoojaid. Oleme eksporti Indiasse põhjalikult ette valmistanud ning koos partneriga välja töötanud pikaajalise tegevusplaani, mis hõlmab duty free sektorit, jaekaubandust ja HoReCat,“ ütles AS Liviko juhataja Janek Kalvi ettevõtte pressiteates.

„Näeme selles koostöös suurt potentsiaali ja ootame juba Liviko toodete Indiasse jõudmist. Koostöö alustamiseks oli meie jaoks kõige olulisem Liviko toodete kõrge kvaliteet ja silmapaistvalt hea disain. Oleme veendunud, et värvimuutev Crafter’si džinn, kvaliteetne viin ja magusalt vürtsikas Vana Tallinn pakuvad siinsele valikule tugevat konkurentsi,“ ütles Dhall grupi juhatuse liige Arjun Dhall.

Liviko alustas eelmisel aastal eksporti Uus-Meremaale, Iisraeli, Liibanoni, Norra, Rootsi, Taani, Hispaaniasse, Andorrasse, Prantsusmaale, Sloveeniasse ja Luksemburgi.

Duty free sektori kaudu sisenes Liviko eelmisel aastal ka mitmele turule Aafrikas, Aasias ja Lähis-Idas. Liviko tooted jõuavad enam kui 40 riiki üle maailma.

Pereettevõte Dhall Grupp on India üks vanimad ja juhtivaid importööre ning edasimüüjaid, kes esindab maailmas tunnustatud tootjate kaubamärke India siseturul ja duty free sektoris.

AS Liviko on 1898. aastal asutatud kvaliteetalkoholi tootja, eksportija ja maaletooja. AS Liviko tootmine ja peakontor asuvad Tallinnas, harukontorid Riias ja Vilniuses. AS Liviko kuulub Baltimaade kolme suurema alkoholifirma hulka, pöörates tootmise kõrval sama suurt tähelepanu ka alkohoolsete jookide ekspordile ja impordile.